Un latéral gauche danois vers le Standard ?

Les Rouches sont à la recherche d'un deuxième latéral gauche après le départ de Miangue, dont l'option n'a pas été levée.

Pour le moment, le Standard n'a pas encore été très actif sur le marché des transferts pour son noyau A (si ce n'est l'arrivée de Laurent Henkinet, qui n'a pas encore été officialisée par le club). Mais le mercato liégeois pourrait être lancé avec l'arrivée d'un latéral gauche danois.

Casper Hojer serait dans les petits papiers du Standard pour devenir la doublure de Nicolas Gavory selon la Dernière Heure. Le joueur de 25 ans évolue à Aarhus en D1 danoise. Le joueur est une valeur sûre dans son club et la faible valeur marchande du joueur pourrait intéresser les Liégeois (il est évalue à 550.000 euros sur Transfermarkt).

Cette saison, il a participé à 30 rencontres pour un but et cinq assists. Sa régularité et sa capacité à se porter vers l'avant sont des atouts intéressants pour les Rouches. Hojer viendrait pour remplacer Senna Miangue, dont l'option d'achat n'a pas été levé par le Standard. Le Belge va retourner à Cagliari.