Ivan Leko, forcément, aux anges: "C'était notre premier choix"

Dieumerci Mbokani a fait son choix et, forcément, son nouveau coach s'en réjouit.

S'il a déjà vu partir de nombreux éléments du noyau de Laszlo Bölöni, Ivan Leko pourra finalement compter sur le meilleur buteur de la saison dernière. "Et je suis évidemment très content que Dieumerci Mbokani nous rejoigne. Tout le monde sait à quel point il est important. Il y avait bien entendu d'autres alternatives, mais Dieu était notre premier choix", explique-t-il au Laatste Nieuws.

"La direction a fait comprendre à Dieumerci Mbokani que je comptais sur lui"

Ivan Leko n'a d'ailleurs pas trop douté... "J'étais confiant", explique le coach de l'Antwerp. "Le club et le joueur ont discuté de manière très ouverte et on sentait qu'il y avait l'intention de poursuivre l'aventure commune."

"Est-ce que moi je suis intervenu pour tenter de convaincre Mbokani? Ça n'a pas d'importance. La direction lui a en tout cas bien fait comprendre que je comptais sur lui." Et Ivan Leko aura donc à ses côtés l'attaquant qu'il souhaitait pour sa première saison avec le Great Old.