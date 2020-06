🎥 Scènes de liesse dans les rues de Liverpool

Trente. C'est le nombre d'années que Liverpool a dû attendre avant de remporter son 19e titre de champion d'Angleterre. Une longue attente pour les supporters qui n'ont pas pu se retenir de fêter le titre, malgré l'interdiction de se rassembler suite à la crise du coronavirus.

Ainsi, plusieurs supporters ont fêté le titre aux abords du stade et dans le centre-ville de Liverpool :

Liverpool are champions of England 🏆



And here's the scenes at Anfield 🏆 pic.twitter.com/aVqiVxOLNj