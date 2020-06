Interview Mbokani vu par un ancien international congolais : "Il n'y en a pas d'autre comme lui en Belgique"

Michel Ngonge, ancien attaquant de Seraing, La Louvière et Watford, a évoqué le football congolais et son plus fier représentant en Belgique : Dieumerci Mbokani.

Propos recueillis par Alessandro Schiavone. Michel Ngonge, père de Cyril Ngonge (FC Bruges) nous a parlé de son fils et de son avenir (c'est à lire par ici) mais a également pris le temps d'évoquer le football congolais, si étroitement lié au championnat belge. "Au Congo, notre problème est que le football est lié au politique. Et que rien n'est organisé", regrette l'ex-international congolais, passé par la Belgique mais également par Watford et QPR. "Nous avons énormément de talents au pays, mais pas forcément les moyens de les visionner, de les aider à se développer". Au vu des nombreux talents issus de RDC, les résultats de l'équipe nationale sont en effet plutôt décevants. "Quand on voit les joueurs qui évoluent en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Belgique ... Et il y en a d'autres dans le monde, et beaucoup au pays. Mais tant que nous n'aurons pas un ministre des sports compétents, une fédération qui sait de quoi elle parle, le football congolais ne décollera jamais, jamais, jamais. C'est très triste". En D1A, à l'heure actuelle, le meilleur représentant du football congolais est bien sûr Dieumerci Mbokani. "Ca, c'est un très grand joueur ! Il a porté son club lors des deux saisons précédentes, grâce à son expérience. Il marque, il fait marquer, il n'est pas du tout égoïste. C'est une grande qualité. Il n'y a pas d'autres attaquants comme lui en Belgique, c'est le plus fort en Pro League", estime l'ancien sérésien. "Il sait tout faire, dribbler, marquer ... à 35 ans, c'est encore le meilleur 9 de Belgique". Mais Mbokani n'a pas eu la carrière que son talent méritait. Une question de caractère ? "Ce genre d'opinions ne m'intéressent pas car elles viennent souvent de gens qui n'y connaissent rien, racontent des bêtises sans savoir. En tant que manager, tu n'écoutes pas ce que les gens disent, tu contactes le joueur et tu te fais un avis", pointe Michel Ngonge. Mbokani, un caractère difficile ? Tous les grands joueurs ont un caractère difficile "Mbokani est un joueur de grand talent et souvent, les joueurs avec un tel potentiel sont difficiles à gérer", reconnaît cependant Ngonge. "Vous pensez que Messi est facile quand il est dans le vestiaire ? Que Sergio Ramos est facile ? Il crie sur tout le monde. Ils ont un caractère difficile ? (rires). Ce qu'on dit d'eux a peu d'importance".