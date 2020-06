🎥 Le message de Michy Batshuayi à Peter Jacobs: "Grâce à des gens comme toi que j'en suis là"

Le 'responsable performance' du Beerschot, vient de signer un nouveau contrat de quatre ans et Michy Batshuayi a été le premier à le féliciter.

Membre du staff du Beerschot, Pieter Jacobs vient de signer un contrat de quatre ans. Une bonne nouvelle pour le Beerschot qui conserve un homme qui a travaillé avec quelques pointures, notamment à Marseille, où il avait côtoyé Michy Batshuayi.

Et les deux hommes ont visiblement gardé une excellente relation. "Tu m'as beaucoup donné dans ma vie et j'aimerais te dire que tu as été une personne importante pour moi. Je ne suis pas arrivé à Chelsea tout seul, j'y suis arrivé grâce à des gens comme toi", insiste le Diable Rouge dans un message publié par le Beerschot sur ses réseaux sociaux.