📷 L'Inter dévoile son maillot version 2020-2021

L'Inter a déjà le regard tourné vers la saison 2020-2021. Tout d'abord sportivement car il est clair que les hommes de Conte sont trop loin de la première place, détenue par la Juventus. Ensuite, les Interistes devraient officialiser dans les jours qui suivent l'arrivée d'Achraf Hakimi.

Enfin, ce mardi matin le club de Romelu Lukaku a publié une photo du nouveau maillot pour la prochaine saison. Les rayures sont toujours présentes, même si elles ressemblent à des éclairs cette fois.

👕 | HERE IT IS



Our home shirt for the 2020/21 season



😍 We can’t wait to see the Nerazzurri wearing it!#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/Ou0oFgzsB5