Un avertissement clair pour John Textor : l'UEFA prend une décision inédite et ferme !

L'UEFA a pris, pour la première fois de son histoire, une décison drastique concernant les multipropriétés. Un club a en effet été exclu de la Conference League car il partage un actionnaire majoritaire avec une autre équipe engagée.

Coup dur pour les supporters de Drogheda United, qui a remporté la Coupe d'Irlande en novembre dernier et pensait donc retrouver l'Europe pour la première fois depuis 2013. Le club a en effet perdu son appel devant le Tribunal arbitral du sport, et a été exclu de la Conference League par l'UEFA.

La raison : Drogheda United est propriété du Trivela Group, détenant également le club danois de Silkeborg. Un club également qualifié cette saison pour la Conference League. L'UEFA a pour la première fois de son histoire décidé d'exclure un club en raison de ce principe de multipropriété.

"C’est avec une profonde tristesse et incrédulité que nous vous informons que nous avons perdu notre appel devant le Tribunal arbitral du sport", a réagi Drogheda United via X ce lundi. "Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d’équité et de bon sens prévaudraient".

Cette décision en appelle d'autres, et elle inquiètera probablement John Textor. En effet, deux des clubs de Eagle Football sont qualifiées pour la Ligue Europa et l'un d'eux devrait, selon cette jurisprudence maintenant difficilement contestable, être exclu.

Sauf surprise, c'est alors Crystal Palace qui en fera les frais, disputant l'Europa League comme l'Olympique Lyonnais. Les Eagles ont gagné la FA Cup, leur premier trophée majeur, cette saison en battant Manchester City en finale ; un plaisir gâché par l'interdiction de retrouver l'Europe ?