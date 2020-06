Le Standard se tourne désormais vers les jeunes: "Nous voulons réduire l'écart entre les U21 et les pros"

Ces dernières années, peu de jeunes ont franchi le cap de l'équipe première au Standard, et les Rouches souhaitent que cela change. C'est pour cela que Philippe Montanier a été recruté.

Le nouveal entraîneur français du Standard est connu pour donner sa chance aux jeunes. Montanier s'est d'ailleurs exprimé devant les Espoirs de l'Académie et a fait monter 5 jeunes talents en équipe première. "Ces dernières années il a été difficile de donner leur chance aux jeunes", exprime Joost Hendrickx, coordinateur des U18 au U21 au Standard, au journal Het Beland Van Limburg.

La situation financière du Standard fait donc changer le cap de l'équipe: "Nous devons attendre et voir si les jeunes vont percer cette saison. Notre but est de réduire l'écart entre les U21 et le noyau des pros. Les jeunes qui s'entrainent avec l'équipe première ont franchi une étape, mais ils doivent bien se rendre compte que sans travail cela pourrait ne pas durer".