Les supporters seront présents au Mambourg !

Le 22 juin dernier, le Sporting de Charleroi a lancé sa campagne d'abonnements pour la saison 2020-2021. Ce samedi, le club a annoncé une excellente nouvelle.

Les adversaires des Zèbres sont prévenus: il y aura de l'ambiance au Mambourg cette saison, comme toutes les autres saisons d'ailleurs.

Via un communiqué, le Sporting a annoncé que la T4 était d'ors et déjà sold out pour la saison à venir. Ils annoncent dans le même temps qu'il reste des tickets dans toutes les autres tribunes.