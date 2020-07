Philippe Montanier est satisfait des jeunes Rouches et évoque l'un d'eux : "Bixente Lizarazu était un N°10 avant de se transformer en brillant arrière gauche"

Après sa victoire contre Waremme (5-0) mercredi dernier, le Standard de Liège vient d'enchaîner ce samedi contre Courtrai (3-2).

Le Standard a pris la mesure de Courtrai ce samedi à l'Académie Robert-Louis Dreyfus. "Nous avons joué face à une bonne équipe de Courtrai a qui souvent mis le Standard en difficulté par le passé, mais c'est un match de préparation", souligne Philippe Montanier. "Ce fut une semaine chargée, et depui ce vendredi, nous avons doublé les séances physiques. Je constate une progression dans la fluidité et le jeu vers l'avant. Dommage ces dix dernières minutes où nous prenons deux buts alors que c'était 3-0, mais je vais être indulgent", explique le technicien français qui reste satisfait de cette semaine.

L'ancien coach de la Real Sociedad et de Lens a ensuite évoqué les jeunes. "Il y a parfois des erreurs grossières mais je vois de bonnes choses. Les intentions sont bonnes et l'état d'esprit est bien présent. Ils sont là pour tout donner et montrer les dents, c'est que j'attends d'eux", précise le coach du matricule 16.

Pourtant défenseur central de formation, le jeune Damjan Pavlovic a de nouveau joué 45 minutes au poste d'arrière gauche. "Pas mal à nouveau. J'ai connu un certain Bixente Lizarazu qui évoluait en 10 lorsqu'il était jeune et qui s'est transformé en brillant back gauche. Je ne sais pas s'il y a un parallère mais comme Damjan est un joueur intelligent et plein de qualités, il nous rend des services. Puis c'est un poste agréable et dans le football moderne, les latéraux sont très importants", a conclu Philippe Montanier.