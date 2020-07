Un joueur de Manchester United aurait choisi de rejoindre Fenerbahçe cet été

Alors que les Red Devils effectuent une bonne reprise de saison avec 3 victoires de suite en Premier League, ils vont devoir se préparer à perdre l'un de leurs joueurs les plus expérimentés.

Juan Mata serait sur le point de quitter Manchester United et aurait demandé à ses dirigeants un bon de sortie. L'Espagnol aurait choisi de rejoindre Fenerbahçe selon le média turc Sansürsüz Futbol.

Seulement huit fois titulaire cette saison, le joueur âgé de 32 ans n’est plus vraiment dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer et n'a plus droit au chapitre puisque le trio Pogba-Fernandes-Matic fonctionne à merveille. Le champion du monde 2010 devrait donc retrouver du temps de jeu en Süper Lig avec le Fener.