🎥 Le superbe but d'Isak n'a pas suffi: la Real Sociedad fait une croix sur la Ligue des Champions

Encore des points perdus pour la Real Sociedad qui n'y arrive plus depuis la reprise en Liga.

Privée d'Adnan Januzaj, blessé à la cuisse et qui risque de ne plus jouer cette saison, la Real Sociedad a probablement laissé passer ses dernières chances d'accrocher une place dans le top 4 et, donc, de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

La Real avait pourtant pris le meilleur départ grâce à une spectaculaire reprise du buteur maison, Alexander Isak. Mais les espoirs basques ont rapidement été éteints par Levante: Jose Luis Morales a égalisé quatre minutes à peine après le but d'ouverture.

Sept points de retard sur le top 4

Nouveau faux-pas, donc, pour la Sociedad (1-1) qui n'a gagné qu'un seul des sept matchs disputés depuis la reprise et qui occupe la septième place.

Avec sept points de retard sur Seville, quatrième et qui joue lundi soir, le club d'Adnan Januaj peut oublier la Ligue des Champions, mais a encore toutes les cartes en main pour se qualifier pour l'Europa League, via un siège dans le top 6 en fin de saison, ou via la finale de la Coupe du Roi...