Leonardo et le Paris Saint-Germain répondent à Juninho

Suite à la sortie médiatique du directeur sportif de l'Olympique Lyonnais dans les colonnes du Guardian, l'homme fort du PSG est sorti du silence

Ces dernières années, les dirigeants du PSG ont l’habitude des attaques répétées du président lyonnais Jean-Michel Aulas, mais aujourd’hui, c’est Juninho qui s'attaque au champion de France. Le directeur sportif de l'OL est revenu sur la mentalité des Brésiliens et n'a pas été tendre avec son compatriote Neymar (à lire ICI).

Autant dire que le PSG a été agacé par les propos de Juninho et c’est Leonardo qui est sorti du silence. "Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club", a déclaré le directeur sportif parisien à RMC Sport.