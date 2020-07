Setien critique envers la VAR en Espagne

L'entraîneur de Barcelone remet en cause la manière dont elle est utilisée.

Malgré la belle victoire du Barça du côté de Villarreal (1-4), les Blaugranas restent derrière le Real qui ne perd aucun point. Malgré tout, certains dénoncent certaines décisions de la VAR qui ont été favorables aux Merengues, notamment lors de la victoire à Bilbao (0-1).

L'entraîneur de Barcelone, Quique Setien, n'a pas voulu parler du Real mais il a remis en cause l'utilisation de la VAR : "L'utilisation de cet outil reste quand même surprenante. Pour le même type d'action, il y a des moments où la VAR est consulté et une autre fois non. L'outil est extraordinaire mais il n'est pas bien utilisé. Il faudrait que les critères soient les mêmes pour tout le monde", a-t-il déclaré en conférence de presse.