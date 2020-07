Le premier adversaire d'Anderlecht s'impose

Les Canaris ont à leur tour repris le chemin des terrains pour une rencontre amicale, contre Geel.

STVV est, comme toutes les années maintenant, en pleine reconstruction. De Bruyn et Botaka sont partis, De Petter a pris sa retraite et le mercato du club est toujours en cours.

Ce mercredi soir, les Canaris ont retrouvé Geel pour une rencontre amicale et les hommes de Kevin Muscat se sont imposés sur le score de 2-1. Les buts des sociétaires du Stayen ont été marqués par Duckens Nazon et Chris Durkin, aux 74' et 76' minutes. Geel avait ouvert le score avant la pause.

Pour la reprise du championnat, STVV recevra le Sporting d'Anderlecht, un Sporting que les Limbourgeois retrouveront en amical le 11 juillet.

STVV 1ère période: Steppe, Garcia, Colombatto, Sankhon, Suzuki, De Ridder, Colidio, Van Dessel, Teixeira, Troonbeeckx, Balongo

STVV seconde période: Vanmarsenille, Matsubara, Asamoah, Mmaee, Janssens, Ito, Konaté, Durkin, Jhonny Lucas, Turay, Nazon