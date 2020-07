Kevin De Bruyne capitaine de Manchester City et prêt à rester, Europe ou pas ?

Manchester City sera fixé ce lundi concernant son exclusion des compétitions européennes. Une décision cruciale pour l'avenir de Kevin De Bruyne ? Pas forcément.

Kevin De Bruyne va-t-il quitter Manchester City si, ce lundi, l'UEFA confirme son verdict initial et prive les Citizens de deux saisons en Ligue des Champions ? D'après la presse anglaise, non, et pour cause : Pep Guardiola aurait proposé au Diable Rouge de prendre une autre ampleur et de devenir rien moins que le capitaine de Manchester City. D'après le Standard, Manchester City est très confiant, non seulement en une issue positive pour son appel, mais également pour que De Bruyne reste quelle qu'en soit l'issue.

Le départ de David Silva pourrait en effet permettre à De Bruyne de devenir le nouveau capitaine des Skyblue. Guardiola lui-même, cependant, reste vague concernant ce rôle : "Tout dépend de lui. Les leaders décident par eux-mêmes d'en être, de par leur comportement sur et en dehors du terrain. Leur relation avec l'équipe, leur façon de penser au club : tout doit venir naturellement. Si cela doit venir, cela viendra ! Cela dépend aussi de ses équipiers. S'ils croient en lui, je crois en Kevin".