Pas de carton plein à domicile pour Liverpool!

Pour la toute première fois de la saison, Liverpool cède du terrain à Anfield Road.

Il aura fallu attendre le 18e match à domicile de la saison de Liverpool pour voir les Reds perdre des plumes sur leur pelouse. Et pourtant, les hommes de Jürgen Klopp avaient pris le départ idéal. Une pression importante d'entrée, sur la défense de Burnley et c'est Andrew Robertson qui en a profité pour inscrire son premier but de la saison, devenant ainsi le 14e buteur différent de Liverpool, cette saison, en Premier League.

Mais, malgré quelques belles occasions, Liverpool a oublié de tuer le match et Burnley a continué d'y croire. Battus une seule fois lors de leurs dix dernières sorties, les Clarets ont embelli encore cette statistique grâce au but égalisateur de Jay Rodriguez, tombé à 20 minutes du terme.

Objectif au moins sept sur neuf pour les Reds?

Et ça aurait même pu être pire pour les champions d'Angleterre: Gudmundsson a failli offrir la victoire aux Clarets d'une demi-volée surpuissante qui a heurté la barre d'Alisson. Il n'en est rien, et si Burnley est la première équipe à ramener quelque chose de son déplacement à Anfield Road, l'ancien club de Steven Defour loupe l'occasion de rejoindre Wolverhampton à la sixième place.

Partage sans conséquence en revanche pour Liverpool, qui aura encore trois rencontres pour prendre au moins sept unités et ainsi atteindre la mythique barre des 100 points, franchie la saison dernière par Manchester City.