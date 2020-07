Philippe Montanier évoque les clubs de Ligue 1 que le Standard va affronter : "Le but recherché est d'être dans le dur"

Le Standard de Liège poursuit sa préparation estivale. Après ses rencontres contre Waremme (5-0), Courtrai (3-2) et OHL (1-1 et 0-1), les Rouches vont affronter le KV Malines samedi prochain avant de croiser le fer avec des équipes de Ligue 1.

Le Standard de Liège jouera contre le KV Malines samedi prochain avant d'affronter l'OGC Nice le 25 juillet et le Stade de Reims le 1er août. Un match contre l'AS Monaco le 22 juillet pourrait lui aussi avoir lieu. "Des équipes bien rôdées et d'un très bon niveau. Nous serons certainement en difficulté, mais c'est le but recherché d'être ainsi dans le dur durant ces dernières rencontres", souligne le technicien français qui désire évoluer à Sclessin lors de ces joutes amicales. "Rien n'est décidé pour l'instant, mais c'est clair que ce serait l'idéal de jouer dans notre stade. Mais on s'adaptera aux conditions extérieures", a souligné l'ancien coach de la Real Sociedad et de Lens dont la décision d'évoluer contre des équipes françaises ne faisait pas partie de son ressort.

"Non, je ne me suis pas occupé de la programmation. Le club avait bien travaillé en amont avant ma nomination, c'est donc un pur hasard. D'ailleurs quand j'officiais en France, on allait s'entraîner en Belgique. Et là maintenant que je suis ici, on a des adversaires français", a conclu Philippe Montanier avant de confirmer qu'il n'y aurait normalement pas de stage.