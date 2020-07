Charleroi laisse partir définitivement deux surnuméraires

Charleroi continue de construire son noyau pour la saison prochaine, ce qui implique également de régler la situation de certains joueurs excédentaires.

Ainsi, Jérémy Perbet (35 ans) et Omid Noorafkan (23 ans) quittent définitivement les Zèbres après avoir déjà été prêtés lors de la saison écoulée, rapporte Le Soir. Perbet rejoint OHL pour une saison et tentera de retrouver la D1A avec les Louvanistes lors de la finale retour du 2 août, tandis que Noorafkan rentre au pays et signe pour trois saisons à Sepahan, où il était prêté cette saison.

Omid Noorafkan, arrivé en 2018, n'aura disputé que 2 petites rencontres à Charleroi avant de repartir en prêt en Iran. Son statut de grand talent (il était présenté comme plus fort encore qu'Ali Gholizadeh) n'a jamais pu être confirmé. Jérémy Perbet, quant à lui, était revenu pour la seconde fois au Mambourg en 2018, après des passages en 2007 et surtout 2015-2016 (22 buts en championnat et le titre de meilleur buteur).