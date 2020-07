Thibaut Courtois, mal compris en Catalogne : "Ils me disaient de me taire, mais j'avais confiance"

Thibaut Courtois est désormais champion d'Espagne avec l'Atlético Madrid et le Real Madrid, une performance inédite. Que le portier des Diables Rouges savoure d'autant plus après les critiques ...

Cela aura finalement été une saison de folie pour Thibaut Courtois, dont les chiffres le placent parmi les meilleurs gardiens d'Europe et qui aura fait taire les critiques du côté de Madrid ... mais pas du côté de Barcelone et de la Catalogne, où ses propos au sortir du confinement et à la reprise de la Liga n'avaient pas plu.

Courtois ne s'en cachait en effet pas : il avait confiance en la victoire finale et estimait que le Real Madrid était la meilleure équipe. "J'ai reçu beaucoup de messages de Catalogne me disant de me taire", souriait le Diable Rouge ce jeudi soir après le titre. "Ils m'avaient mal compris à l'époque. Mais nous l'avons fait. Nous sommes sortis de lockdown et avons gagné tous ces matchs ... J'avais confiance en Zinedine Zidane, en son plan. La Liga était l'objectif dès de le départ".