C'est l'escalade dans le transfert de Jonathan David: "Lille transgresse une règle de la FIFA"

Chaque jour, le transfert de Jonathan David vers Lille apporte son lot de controverses. Les Gantois sont, ce lundi, encore un peu plus fâché sur Lille.

Jonathan David va-t-il quitter La Gantoise pour aller à Lille? Depuis quelques semaines maintenant la question est sur toutes les lèvres. Le Losc est intéressé, aurait déjà fait une offre aux Buffalos, que ces derniers auraient refusé.

Depuis, c'est l'escalade. Les représentants du joueur canadien s'en prennent au club gantois, Lille ne s'exprime pas beaucoup alors que le vice-champion de Belgique, via son président De Witte, a annoncé qu'il voulait conserver son joyau.

Ce lundi, De Witte s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws afin de charger un peu plus le club nordiste: "Jonathan David a visité les installations de Lille, et a même négocié avec le club et ce sans notre accord. Cela va à l'encontre des règles de la FIFA en matière de transferts".

La première offre de Lille était de 25 millions alors que d'après certaines informations les Buffalos aimeraient entre 30 et 35 millions pour libérer David. Peut-être que l'officialisation du départ d'Osimhen vers Naples règlera la situation.