🎥 Manchester City et De Bruyne corrigent Watford qui a tendu l'autre joue

Lors du match aller, les Citizens avaient planté 8 buts aux Hornets. Ces derniers, en pleine lutte pour le maintien, ne sont pas montés sur le terrain pour montrer quoi que ce soit.

Vous connaissez l'histoire de l'équipe qui doit absolument gagner pour assurer son maintien en Premier League et qui décide de jouer pour encaisser le moins possible lors d'une rencontre pratiquement amicale? Non? Et bien maintenant si.

Watford n'a pas existé, et surtout n'a pas voulu exister contre Manchester City ce mardi soir. C'est vrai que le goal-average est important et que les hommes de Guardiola avaient marqué 8 buts à l'aller, mais tout de même.

Bref, les vice-champions se sont imposés sur le score de 0-4, grâce à un doublé de Sterling, Foden et Laporte, sur un assist de De Bruyne. Le Diable Rouge est donc à une passe décisive du record de Thierry Henry (qui en a donné 20 lors de la saison 2002-2003).

Ha oui...les Hornets n'ont pas eu le moindre tir cadré.