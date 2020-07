Manchester United cale au pire moment à domicile contre West Ham

Manchester United recevait West Ham ce mercredi soir et pouvait en profiter pour laisser Chelsea, qui se déplace dans la foulée à Liverpool, derrière. Mais les Red Devils ont calé.

Certes, Manchester United va dépasser Chelsea à la différence de buts avec ce point pris à domicile. Mais c'est peu dire que les Red Devils pouvaient espérer mieux, à domicile contre un West Ham peu flamboyant. Ce sont pourtant les Hammers qui prennent l'avantage en première période, via un penalty de Michail Antonio juste avant la mi-temps (0-1, 45e).

Il faudra compter sur un nouveau but du déjà (trop) indispensable Mason Greenwood pour éviter une totale déconvenue : ManU prend un point contre West Ham (1-1, 51e), et grimpe provisoirement à la 3e place du classement en profitant tout de même de la défaite de Leicester City à Tottenham. Mais même si Chelsea venait à perdre à Anfield, la tension sera totale lors de la dernière journée : les Foxes de Leicester recevront Manchester United ...et les Blues accueilleront Wolverhampton. Avantage Chelsea ?