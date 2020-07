Trois ou cinq changements en Nationale, D2 et D3 ? L'ACFF aurait choisi

La FIFA autorisera exceptionnellement les compétitions européennes à pratiquer 5 changements par rencontre, mais la décision d'appliquer ou non cette mesure est propre à chaque club. La Pro League a dit non ; que dit l'ACFF ?

Les ailes francophone et néerlandophone de l'Union Belge, l'ACFF et la VV, doivent décider si elles autorisent ou non cinq changements dans leurs compétitions ou en restent aux trois changements autrefois autorisés. La FIFA a en effet autorisé les organisateurs de chaque compétition à permettre cinq changements, en raison de la crise du coronavirus et de son effet sur la préparation des clubs.

D'après La Dernière Heure, l'ACFF aurait déjà tranché et aurait décidé de suivre l'exemple de la Pro League : ce ne seront pas cinq, mais bien trois changements, comme auparavant, qui seront autorisés en D2 et D3 ACFF, ainsi qu'en Provinciales. Sauf surprise, la VV devrait suivre.