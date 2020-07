Waasland-Beveren ne lâche rien et convoque Pro League et Union Belge au tribunal !

Encore un rebondissement dans l'affaire qui oppose Waasland-Beveren ... au reste du football belge : le club a décidé d'intenter une action en justice contre la Pro League et l'Union Belge.

Sporza nous apprend en effet aujourd'hui que Waasland-Beveren, qui attend toujours le verdict de l'Assemblée Générale de la Pro League après que celle-ci ait décidé de ne pas suivre l'avis de la CBAS concernant la relégation du club en D1B, a décidé d'intenter une action en justice à l'encontre de l'Union Belge et de la Pro League. En cause : le fait que Waasland-Beveren ne figure pas au calendrier officiel de la D1A, alors que les recours n'ont pas tous été épuisés.

L'affaire devrait être portée ce lundi aux tribunaux, à la veille de l'Assemblée Générale de la Pro League prévue le mardi 7 juillet. It's not over 'til it's over ...