Nouvelle défaite pour Zulte Waregem, le scalp d'un club de Pro League pour l'Union

La préparation du Essevée est décidément compliquée, au contraire de celle des Unionistes.

En plus d'Anderlecht, du Standard et de Bruges, tous les trois actifs contre des formations françaises samedi, il y avait aussi des affrontements belgo-belges au programme du début de soirée. L'Union de Felice Mazzu a d'ailleurs confirmé les bonnes impressions laissées la semaine dernière contre le STVV.

Après les Pandas, ce sont les Côtiers qui sont tombés contre l'Union Saint-Gilloise. Andrew Hjulsager avait pourtant ouvert le score pour le KV Ostende, mais Mathias Fixelles a égalisé avant le repos et c'est finalement Casper Nielsen, qui a fixé le score à trois minutes du terme (1-2).

Match plus délicat en revanche pour Zulte Waregem. Déjà battus par le RWDM et OHL, les hommes de Franky Dury ont cette fois subi la loi du STVV. Gianni Bruno avait pourtant défloré le marquoir après trois minutes, mais Lee a égalisé au quart d'heure. Le STVV s'est finalement détaché en début de seconde période, via Balongo et Lathouwers et le but de Srarfi, à 20 minutes du terme, a juste permis à Zulte Waregem d'atténuer le score (2_3).