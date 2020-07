🎥 Assist, record et doublé: l'après-midi royal de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ne pouvait pas ponctuer sa saison majuscule sans un dernier assist, après avoir inscrit un but somptueux en première période, il s'est offert son 20e assist de la saison contre Norwich City.

Déjà décisif en première période (il a d'abord permis à Raheem Sterling de délivrer la passe décisive sur le but d'ouverture de Gabriel Jesus, mais il a surtout inscrit un superbe but, son douzième de la saison, juste avant la pause), Kevin De Bruyne a remis ça à 20 minutes du terme de la saison.

Un 20e assist et un doublé!

Le 100e but de la saison de Manchester City, Kevin De Bruyne l'a offert à Raheem Sterling. Et le Diable Rouge s'offre une place dans les livres d'histoire: il égale le record mythique de Thierry Henry, auteur de 20 passes décisives en championnat lors de la saison 2002-2003.

Prêt à en rester là, Kevin De Bruyne? S'il n'a pas effacé le record de Thierry Henry, KDB avait visiblement en tête de finir sa saison sur une note majusculue: il a inscrit le dernier but de la saison des Sky Blues en toute fin de rencontre pour parachever son oeuvre et boucler avec style, la plus belle saison de sa carrière!