Adama Traoré: de l'huile pour anticiper les blessures

Adama Traoré est un joueur rapide, puissant et percutant. Du coup, les défenseurs de Premier League essaient de l'arrêter comme ils peuvent. Souvent tenu par le bras, Traoré a été victime de plusieurs luxations de l'épaule.

Afin de contrer ces fautes, The Sun annonce que le bras de l'attaquant est enduit d'huile pour bébés. Cela empêchera les defenseurs de l'attraper et donc de lui créer une nouvelle luxation de l'épaule.

Sa première blessure date de la rencontre face à Tottenham. Des spectateurs attentifs ont remarqué que lors de la dernière victoire des Wolves contre Palace, le joueur a été massé avec de l'huile à plusieurs reprises.

Vaseline/cream/baby oil/ being applied to Adams’s arms 💪🏾



No tugging here please #wwfc pic.twitter.com/I88T7sppV4