Officiel : L'Olympique de Marseille tient son nouveau Directeur Général délégué chargé du Football

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM se cherchait un nouveau responsable du sportif. C'est chose faite !

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. Parlant six langues, l'Espagnol âgé de 34 ans, qui a travaillé pour la Juventus et le FC Valence, entrera en fonction le lundi 3 août.

"À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des tops clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante", a expliqué Jacques-Henri Eyraud.