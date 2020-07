🎥 Preud'homme, Leekens, Albert, Czerniatynski, Svilar: la dernière victoire de l'Antwerp en Coupe ne date pas d'hier

Si la dernière finale de Coupe de Bruges date de 2016, celle des Anversois a eu lieu en 1992. S'en suivra une superbe épopée européenne pour le Great Old.

Il faut remonter loin, très loin pour retrouver l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique. Nous étions en 1992 et c'est au Jan Breydal que les hommes de Walter Meeuws ont affronté le KV Malines, dont l'ossature de l'équipe vainqueur de la Coupe des Coupes en 1988 était encore présente: Albert, Clijsters, Preud'homme.

Cette finale aura été spectaculaire. Il faut pourtant attendre la 72ème minute pour voir l'Antwerp ouvrir le score par Wim Kiekens. Les Malinois, égalisent en toute fin de match par Arambasic (88', 1-1).

En prolongations, les Malinois pensaient avoir fait le plus dur en prenant l'avantage par le grand René Eykelkamp (95') mais l'inévitable Diable Rouge Alex Czerniatynski a égalisé juste avant la fin du match (2-2).

Lors des tirs au but, Svilar réussit un véritable chef d'oeuvre: 3 tirs au but arrêtés avant de lui-même tromper Michel Preud'homme. Les Anversois du capitaine Rudi Smidts remportaient la Coupe, et se qualifiaient donc pour la Coupe de scoupe d'Europe. Une campagne européenne qui aura été incroyable puisque les joueurs du Great Old sont allés jusqu'en finale, où ils se sont inclinés contre le Parme de Georges Grün.