Un offensif espagnol en route pour Manchester City

Le prochain renfort devrait arriver d'Espagne pour Manchester City.

En fin connaisseur du football espagnol, Pep Guardiola a toujours un oeil pointé vers la Liga et ses jeunes joueurs prometteurs. Et c'est à Valence qu'il semble avoir identifié son prochain renfort offensif. Selon Marca, Manchester City et le club espagnol ont trouvé un accord pour le transfert de Fernan Torres.

L'ailier espagnol, âgé de 20 ans, devrait débarquer en Angleterre en échange d'un montant estimé à 25 millions d'euros (+ 10 de bonus). International U21 espagnol, Ferran Torres a inscrit quatre buts et distillé cinq assists en Liga cette saison avec Valence.