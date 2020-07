Bernardo Silva a confiance en Pep Guardiola : "Il connaît le Real Madrid mieux que quiconque"

Vice-champion d'Angleterre, Manchester City tient à se rattraper en Ligue des champions. Pour cela, les troupes de Pep Guardiola devront venir à bout du Real Madrid lors du huitième de finale retour, après avoir remporté l'aller à San Bernabeu (1-2).

Manchester City souhaite remporter la Ligue des champions mais les Skyblues devront d'abord se défaire du Real Madrid le 7 août prochain en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Bernardo Silva se méfie de la Casa Blanca, l'une des meilleures équipes au monde selon le Portugais.

"Le match face à Madrid est très, très important pour nous car c’est une compétition dans laquelle nous voulons aller le plus loin possible pour enfin faire quelque chose d’encore plus important dans cette compétition. Il y a beaucoup de distance entre le premier match et celui-ci et cela le rend également différent et spécial, mais nous savons que nous avons gagné 2-1 chez le rival, nous devons donc jouer avec la même attitude et la même confiance qu’au premier match", a déclaré le joueur de City dans des propos relayés par Marca.

"Nous savons que nous allons affronter une grande équipe, l’une des meilleures au monde et que ce sera très difficile, mais nous allons essayer et je pense que nous avons une équipe très forte et que nous pouvons gagner à nouveau. Personne n’est mieux placé que Pep pour nous aider à connaitre une équipe espagnole que lui connait aussi très bien. Avoir Pep comme entraîneur, pour jouer contre Madrid, est toujours une bonne chose. Comme il l’a dit, il connaît le Real Madrid mieux que quiconque", a ensuite ajouté le joueur lusitanien.

Néanmoins, le club merengue est un gros morceau. “Depuis la reprise, Madrid a remporté presque tous ses matchs et c’est pourquoi ils sont champions de Liga. Ils sont dans une très bonne phase et ils vont arriver très bien préparés pour ce match. Madrid est revenu très fort après la pause et ils ne vont pas nous faciliter pas la tâche. Il faudra être très bon, très bien jouer, car sinon, il ne sera pas possible de passer. Nous savons que nous nous mesurons à une grande équipe et que nous devons montrer toute notre force pour les battre”, a conclu Bernardo Silva.