🎥 Un trophée collectif après un trophée individuel: la folle saison de l'ancien Gantois Alexander Sorloth

Il n'a jamais vraiment trouvé ses marques à Gand, il explose en Turquie.

Trabzonspor avait laissé filer le titre de champion de Turquie dans la dernière droite, laissant à Basaksehir s'envoler vers le premier sacre de son histoire en Super Lig, mais Alexander Sorloth et ses coéquipiers sont allés chercher un joli lot de consolation mercredi soir.

Les Bordo-Mavi ont, en effet, dominé Alanyaspor en finale de la Coupe de Turquie et, comme il en a pris l'habitude cette saison, Alexander Sorloth a été décisif. L'ancien Buffalo a inscrit le deuxième but des siens dans les arrêts de jeu.

Le 33e et dernier but de la saison du grand attaquant norvégien, également auteur de 11 passes décisives et qui, après un passage mitigé à Gand (5 buts en 22 rencontres) s'est définitivement relancé en Turquie où il s'était aussi offert le trophée de meilleur buteur le week-end dernier.