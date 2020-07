Mourinho a un ancien joueur de Pro League dans le viseur

Tottenham se doit de relever la tête la saison prochaine et rejouer le top 4 au minimum. José Mourinho a dans la tête de renforcer son équipe pour y arriver.

Tottenham ne peut pas vivre une seconde saison cauchemardesque. Les coéquipiers de Toby Alderweireld n'ont terminé qu'à la sixième place du championnat, après avoir passé une grosse partie de la saison dans la difficulté.

José Mourinho, qui se plait à rappeler depuis des semaines que son bilan depuis son arrivée dans le nord de Londres le club a l'un des meilleurs bilan de la Premier League, a comme idée de renforcer l'équipe et a Ivan Perisic dans le viseur.

L'ancien joueur de Bruges, Roulers, Dortmund et du Bayern pourrait faire partie d'un échange concernant Ndombélé, qui du coup porterait les couleurs de l'Inter la saison prochaine. Le Français n'est plus dans les plans du Portugais et a un bon de sortie, une saison seulement après son arrivée chez les Spurs.

Au pire, Ndombélé pourrait être vendu contre un chèque de 45 millions de Livres.