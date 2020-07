Tout premier contrat pro pour un jeune portier de 16 ans à Anderlecht

Arrivé à Anderlecht il y a deux ans, en provenance du centre de formation de Bruges, Timon Vanhoutte a eu l'honneur de parapher son tout premier contrat professionnel. "Mon but est à terme de rejoindre l'équipe A comme beaucoup d'autres jeunes joueurs talentueux du club", avance le portier anderlechtois.

"J'ai choisi Anderlecht parce que la jeunesse y reçoit une vraie chance de se montrer. Tant sur qu'à côté du terrain", ajoute le portier qui est également passé par Courtrai et qui compte deux caps avec l'équipe nationale U16.

In Youth We Trust 🟣⚪ Félicitations pour ton premier contrat Timon. 16 jaar, jeugdinternational en in de goede handen van keeperstrainer Frank Boeckx. (https://t.co/uLYD9tliPB) pic.twitter.com/GPIe8phTTM