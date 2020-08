Mustapha Bundu à Bruxelles : pour discuter avec Anderlecht ?

L'une des pistes pour le poste d'attaquant au RSC Anderlecht vient-elle du Danemark ? Le buteur d'Aarhus était de passage à Bruxelles.

Mustapha Bundu (23 ans) est très courtisé : d'après Ekstrabladet, quotidien sportif danois, l'attaquant d'Aarhus GF serait sur les tablettes du RSC Anderlecht et du FC Bruges, qui ne sont pas seuls sur le coup (Foot Mercato évoque l'intérêt de Dijon).

Bundu, auteur de 8 buts et 10 passes décisives cette saison au Danemark, a été aperçu à l'aéroport de Copenhague et s'est envolé pour Bruxelles en compagnie de son agent, l'ancien joueur de Manchester United John Sivebaek. Si les discussions entre Anderlecht et Aarhus se passent bien, un transfert est une réelle possibilité et le montant devrait s'élever à 3 millions d'euros.