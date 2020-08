Quid de Lamkel Zé lors de la finale? "La finale est plus importante qu'un joueur"

Revenu dans le noyau à quelques jours de la finale de la Coupe de Belgique, Didier Lamkel Zé continue de faire parler de lui et son capitaine a tenu à remettre les choses au milieu du village.

Didier Lamkel Zé s'entraîne, et très bien même d'après Ivan Leko. Le trublion de l'Antwerp rentre en ligne de compte pour la finale et tout le monde se demande si l'entraîneur croate l'alignera.

Pour Faris Haroun, la question ne se pose pas: "Il est de retour à l'entraînement. Mais cette finale est bien trop importante pour se focaliser sur un seul homme. Il fait partie du groupe et c'est le plus important. Mais une avons un objectif d'équipe et une rencontre à gagner".

Cette rencontre, Haroun pourra la disputer: "Je me suis blessé légèrement durant le stage. Mais depuis deux semaines je m'entraîne avec le groupe. J'ai travaillé dur pour être présent. Je me sens bien."