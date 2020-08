Un gardien anglais entre les perches de Chelsea?

Chelsea est très actif sur le marché des transferts depuis quelques semaines, et ce n'est pas terminé. La prochaine cible est un nouveau gardien de but.

Kepa Arrizabalaga n'a jamais convaincu Chelsea et cette fin de saison le prouve encore. Le gardien espagnol n'était pas titulaire lors de la finale de la FA Cup et la porte lui est clairement montrée. Il était pourtant arrivé en étant le gardien le plus cher du monde: 80 millions d'euros.

Mais Lampard n'en veut plus pour la saison prochaine. D'après le Daily Star, la cible des Blues pour le remplacer est anglaise: il s'agit de Nick Pope, le gardien de 28 ans actif à Burnley. Auteur de 15 "clean sheet" la saison dernière, il pourrait rejoindre Stamford Brudge contre un chèque de 55 millions d'Euros.

Ces dernières semaines, André Onana et Marc-André Ter Stegen ont aussi été cités à Chelsea.