Officiel : Ferran Torres rejoint Manchester City

Manchester City vient d'officialiser la première recrue de son mercato estival. Le jeune ailier de 20 ans Ferran Torres quitte Valence et vient de signer un contrat de cinq ans avec les Skyblues.

Sur le site officiel du club, le joueur s'est dit très heureux de rejoindre City : "Je suis tellement heureux. C'est une chance de jouer dans l'une des équipes les plus offensives du monde. Guardiola encourage un style vraiment ouvert et offensif", a déclaré Torres.

Selon ESPN, le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros plus douze millions de bonus.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL