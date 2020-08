Aucun duel décisif de D1A ou de D1B le dimanche après-midi

La Pro League a décidé de respecter la demande des clubs du foot amateur. Ceux-ci ne voulaient pas que des duels décisifs de D1A ou D1B se déroulent le dimanche après-midi entre 14 et 18 heures.

C'est une bonne nouvelle pour le football amateur ! L'ACFF et Voetbal Vlaanderen avaient demandé à la Ligue Pro que les rencontres décisives de D1A et D1B ne se déroulent pas le dimanche après-midi entre 14 et 18 heures, et ce sera bien le cas !

Ces duels décisifs se déroulent généralement durant les dernières journées de la phase régulière et des play-offs. Toutes les équipes jouent leur match en même temps et cela concurrence du coup les rencontres dans le football amateur.

Pierre François, CEO de la Ligue Pro, a entendu la demande du football amateur et a demandé au manager du calendrier, Nils Van Brantegem, de modifier celui-ci comme l'explique Belga. Cela évitera bien des conflits entre les rencontres du foot pro et du foot amateur.