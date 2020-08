Darly N'Landu loupera les deux premières rencontres avec Mouscron

Le milieu de terrain mouscronnois a reçu une carte rouge lors de l'amical contre l'Union. Le comité disciplinaire de la RBFA a décidé de le sanctionner.

Mouscron ne pourra pas compter sur Darly N'Landu lors des deux premières rencontres de Pro League comme l'explique Belga. Le milieu de terrain de 20 ans, prêté par le LOSC chez les Hurlus, avait été exclu lors de la rencontre amicale contre l'Union.

N'Landu avait été l'auteur d'un geste de frustration. Le procureur fédéral Ebe Verhaegen avait retenu une suspension de quatre matchs et une amende de 4.000 euros. L'Excel a refusé cette sanction et en appel, la sanction a été réduite à deux matchs plus deux avec sursis et une amende de 2.000 euros.

Le milieu de terrain loupera donc les rencontres face à l'Antwerp et à Malines.