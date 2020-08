Officiel : Lars Dendoncker rejoint son frère en Premier League : "Cela a toujours été l'un de mes rêves"

Le Diablotin, en fin de contrat avec le Club de Bruges, a décidé d'évoluer en Angleterre la saison prochaine.

Lars Dendoncker rejoint Brighton & Hove Albion où il signé un contrat de deux ans. L'ancien joueur du Club de Bruges rejoint ainsi les espoirs des Seagulls et se montre satisfait de rejoindre la Premier League.

"Je suis très heureux d'être un joueur de Brighton, c'est un très beau club avec de magnifiques installations, le stade et les terrains d'entraînement sont fantastiques. De plus, le coach Graham Potter utilise de jeunes joueurs et cela m'a attiré. Puis, le football anglais est le meilleur de la planète", a lâché l'ancien Brugeois.

Le petit frère de Leander Dendoncker a demandé conseil à son aîné. "Cela a toujours été l'un de mes rêves de jouer en Angleterre. J'ai parlé avec lui et il m'a dit que l'Angleterre est quelque chose qu'il faut vivre. Il a dit qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs qui vous aideront et feront de vous un meilleur joueur - pas seulement sur le plan tactique mais aussi sur le plan physique et sur tous les autres aspects du jeu. Il m'a dit que c'était très enrichissant et que je devais le faire".

Dendoncker a joué chez des U15 aux U19 chez les Diablotins. Défenseur central de formation, il sait également évoluer au milieu de terrain. "Ma meilleure position est en défense centrale. Je suis grand et fort dans les airs, je suis à l'aise avec mes deux pieds et je possède une bonne vision et une bonne relance. J'ai hâte de rencontrer le reste de l'équipe et de débuter mon aventure avec Brighton".

✍️ Albion have today completed the signing of Belgian defender Lars Dendoncker on a two-year contract. 🇧🇪 #BHAFC 🔵⚪️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 7, 2020