Philippe Clement met la pression sur son noyau: "Ici, c'est un club du top"

Philippe Clement n'a manifestement toujours pas digéré la finale de la coupe de Belgique et il n'a certainement pas envie de vivre une deuxième désillusion de suite contre un Sporting de Charleroi qui vendra chèrement sa peau.

Après la coup de sifflet final de la finale de la Coupe de Belgique, Philippe Clement était à prendre avec des pincettes. Les jours sont passés, mais on sent que le coach des champions en titre a encore ce résultat en travers de la gorge.

Toujours prouver que nous sommes les meilleurs

En conférence de presse ce vendredi, avant de recevoir le Sporting de Charleroi au Jan Breydel, l'ancien entraîneur de genk estime que la tâche qui attend ses ouailles dans les prochaines semaines est... plus simple qu'à pareil époque en 2019: "La saison dernière, nous avons joué tous les trois jours de début-août jusqu'en février. Ce ne sera pas le cas cette année".

Du coup, on sent que le staff et la direction du club ne pardonneront pas le moindre faux-pas dans une période où un noyau capable d'enchaîner deux ou trois matches par semaine se contentera des matches de notre compétition. C'est d'ailleurs dans ce sens que vont les déclarations de Clement:

"Ici, c'est un club du top. On ne peut pas dire que nous allons jouer cinq matches puis voir où nous en serons. Cela ne fonctionne pas comme cela. Au Club de Bruges, tu dois toujours donner le meilleur de toi-même, et prouver que tu es le meilleur. C'est du sport de haut niveau. Nous allons veiller à cela".

Les joueurs sont prévenus: la victoire devra être au bout de la rencontre ce samedi. Sinon, les transferts sont ouverts jusqu'au 5 octobre.