Leko analyse un Antwerp décevant : "Bien sûr que la victoire en Coupe a un effet"

L'Antwerp a manqué d'un petit quelque chose pour dominer un Mouscron pourtant pas très inspiré ce samedi. Un match de début de saison comme les autres, et Ivan Leko avait plusieurs raisons pour expliquer la prestation décevante de son équipe.

Ivan Leko s'est montré loquace après son premier match à la tête de l'Antwerp en D1A, une semaine après une victoire en Croky Cup ... qui n'est pas étrangère, estime-t-il, à la prestation de ses joueurs. "On espérait tous mieux, mais c'est comme ça. Il y a parfois des raisons tacites à ce genre de prestations. Premièrement, nous venons d'une grande victoire en Coupe et la décompression est normale", explique l'entraîneur du Great Old.

"Parfois, on ne dit pas ce genre de choses, mais c'est une vérité : il y a une forme de décompression de la part de mes joueurs. Ensuite, la chaleur : jouer par 35 degrés, c'est difficile pour tout le monde". Ni l'Antwerp, ni Mouscron n'ont en effet semblé vouloir accélérer le tempo. Mais un Bosuil vide est également quelque chose de particulier : "On savait qu'un match sans nos supporters serait fort différent", regrette Leko.

En temps normal, on gagne ce match facilement

Ivan Leko restait cependant assez indulgent : "Au final, après 30 minutes, on est plutôt bien dans le match. La défense a fait son job, on ne concède aucune occasion à part sur le but ... Et on se procure plusieurs occasions. Je pense que dans des circonstances normales, ce match, on le gagne facilement. C'est dommage pour le résultat final", conclut le Croate. "Je l'ai déjà dit : cet Antwerp n'est pas prêt pour le début de saison. Il y a du travail".