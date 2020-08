Dante Vanzeir (Union) : "Le plus important sera dans deux semaines"

L'Union Saint-Gilloise poursuit sa solide préparation avec une victoire (4-2) face à une formation 'bis' du Standard.

Une nouvelle victoire qui vient étoffer une bonne préparation des joueurs de Felice Mazzu satisfait, mais qui prône la concentration et de continuer le travail.

Côté joueurs, Senne Lynen inscrivait son premier but : "Cela fait plaisir, mais je devais déjà marquer sur mon occasion précédente. Mon but permet de tuer la rencontre et en tant que médian, cela fait partie du travail, mais ce qui est important c’est que le danger est venu de partout avec plusieurs buteurs et passeurs décisifs", confiait le joueur formé à Bruges, pour le site du club.

L'homme du match, Dante Vanzeir, profitait lui de sa première titularisation et n'a pas manqué l'occasion de s'illustrer : "C’est super d’être décisif, deux buts et un assist mais c’est grâce à l’équipe face à un Standard assez costaud. C'est idéal pour la confiance mais le plus important sera dans deux semaines. On va devoir travailler sur les aspects défensifs car nous avons concédé ces deux buts trop facilement."