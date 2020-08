Alphonse Areola fait ses adieux au Real Madrid : "Une saison qui était spéciale mais unique"

Non retenu par le Real Madrid après un prêt d'un an en tant que doublure de Thibaut Courtois, le Français retourne au Paris Saint-Germain.

Alphonse Areola (27 ans, 8 matchs toutes compétitions confondues pour la saison 2019-2020) a quitté le Real Madrid en laissant un message très classe à la Casa Blanca.

"Il est temps de se dire au revoir... Je voudrais remercier du fond du cœur tous les joueurs, le staff technique, le personnel médical, les supporters et tous les gens autour du Real Madrid qui nous ont accueillis avec beaucoup d'affection et qui ont fait en sorte que ma famille et moi nous sentions comme chez nous. J'ai énormément profité de ma saison, qui était spéciale mais unique. C'est une grande fierté pour moi de faire désormais partie de la famille Real Madrid et d'avoir pu côtoyer des gens de qualité à tous les niveaux que ce soit sur ou en dehors du terrain, mais surtout avec une grande humilité. À bientôt et plein de bonnes choses pour le futur", a écrit le portier français sur Instagram.

Le Français aura remporté la Supercoupe d'Espagne et la Liga avec le Real Madrid cette saison.