Promotion pour Lawrence Visser qui se rapproche de l'élite européenne

Un petit événement pour l'arbitrage belge qui n'avait plus d'arbitre à ce niveau depuis près de deux ans.

Lawrence Visser monte en grade: le Limbourgeois a été promu et intègre le groupe 1 de l'UEFA, il n'est donc plus qu'à une marche du groupe élite qui regroupe les meilleurs arbitres d'Europe et donc des hommes qui dirigent les plus grands matchs de la saison européenne.

Un petit événement puisqu'il n'y avait plus d'arbitres belges à ce niveau depuis les sanctions infligées à Bert Vertenten et Sébastien Delferière suite au footgate, en novembre 2018. Mais Lawrence Visser n'est pas le seul Belge à obtenir une promotion: Erik Lambrechts monte lui aussi d'un étage et rejoint Jonathan Lardot et Alexandre Boucaut dans le groupe 2 UEFA.