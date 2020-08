Pieter Gerkens a joué ses premières minutes avec l'Antwerp : "J'aurais préféré gagner et ne pas marquer"

Arrivé fraîchement d'Anderlecht, Gerkens était déjà titulaire avec l'Antwerp et a même inscrit son premier but. But qui n'aura malgré tout pas permis au Great Old de s'imposer.

À Anderlecht, on ne comptait plus sur lui, mais Ivan Leko savait ce qu'il gagnerait à travailler avec Pieter Gerkens. Cette semaine, son transfert à l'Antwerp était officialisé et il a débuté la rencontre contre le Cercle. Je préfère ne pas marquer et gagner "C'était bien d'obtenir la confiance du groupe tout de suite. Aussi, c'était une belle sensation d'être à nouveau sur le terrain et d'être utile à une équipe", a déclaré Pieter Gerkens. Gerkens a même inscrit son premier but avec les Anversois peu après la demi-heure de jeu en s'infiltrant habilement. "J'aurais préféré ne pas avoir marqué et gagné", explique l'ancien joueur d'Anderlecht. Après plus d'une heure de jeu, il a dû être remplacé. "Pas à cause d'une blessure, mais je dois reprendre tout doucement le rythme et mon corps n'était pas encore prêt à tenir durant 90 minutes."