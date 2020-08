🎥 Un attaquant de Portland ciblé par Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht cherche encore à attirer un attaquant supplémentaire et cette piste mène vers un attaquant qui a remporté le tournoi "MLS is back"

Jeremy Ebobisse, attaquant de 23 ans, est dans la petite liste des dirigeants du Sporting d'Anderlecht d'après MLS Inside. L'Américain, né à Paris, joue actuellement pour les Portland Timbers et vient de remporter le tournoi MLS is back, qui s'est déroulé à Orlando.

Ebobisse s'est révélé dans ce tournoi en marquant 4 buts en 7 rencontres et a été mis à l'honneur durant ce tournoi. Si Anderlecht le fait signer, c'est un transfert définitif et non un prêt. C'est la différence entre cette piste et celle menant à Lucas Nmecha qui lui serait prêté par Manchester City.