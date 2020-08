Victor Vazquez : "Faire d'Eupen un club plus important en Belgique"

Ce mercredi matin, le milieu de terrain espagnol était présenté à la presse. Le joueur âgé de 33 ans est de retour en Jupiler Pro League quatre ans après son départ du Club de Bruges pour le Mexique.

Ce mardi, Eupen a officialisé la venue de Victor Vazquez. Le meneur de jeu a signé un contrat de deux saisons chez les Pandas. "Je suis content de revenir en Belgique, c'est un pays où j'ai vécu de très bons moments avec ma période au Club de Bruges. J'ai un eu directement un bon feeling avec Eupen. Puis, je connais bien Jordi (Condom) avec qui j'ai parlé à de maintes reprises. À nouveau évoluer en Europe fait également du bien, je suis prêt pour ce nouveau challenge", explique le joueur âgé de 33 ans.

"Une nouvelle dynamique à Eupen"

Le meneur de jeu explique ensuite pourquoi il a décidé de rejoindre les Pandas. "Le nouveau projet m'a tout de suite plu et c'est très important pour le club. Avant Eupen se battait contre le relégation pour ne pas évoluer en D1B. Il y a une nouvelle dynamique dorénavant. Le but est de devenir une meilleure équipe en Belgique et de se fixer de nouveaux objectifs. Jouer sans complexe contre n'importe quelle équipe, "face to face". Je retrouve un championnat que je connais bien et je vais pouvoir montrer ce que je sais faire", souligne l'Espagnol avant d'aborder ses ambitions.

"Je veux jouer le plus possible et partager mon expérience avec le club, les autres joueurs et les plus jeunes. Ne pas agir en tant que prof, mais leur montrer qu'Eupen va devenir plus important en Belgique. Le club a déjà signé de très bons joueurs et l'équipe sera meilleure. Puis il y aura plus d'expérience comme le démontre l'arrivée d'Adriano que j'ai connu une saison quand j'étais au Barça. Je pense sincèrement que nous allons faire une bonne saison. C'est pour cela que j'ai rejoint Eupen", explique l'ancien joueur du FC Barcelone.

La nouvelle recrue eupenoise n'a plus joué depuis le 9 novembre dernier. "Plus de six mois sans jouer, mais je m'entrainais à El Arabi, donc je suis fit. Je me sens bien et j'espère jouer le plus rapidement possible avec l'équipe. Je vais m'entraîner cet après-midi. Vraiment content d'être à nouveau dans un groupe", a conclu Vazquez.